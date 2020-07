Frischer Wind für den Kärntner Gemeindebund

Konsens und Menschlichkeit

Stauber sagte, dass er immer versucht habe, die menschliche Seite vor alles zu stellen und den Konsens zu suchen. Das Bürgermeisteramt bezeichnete Stauber, der u.a. auch Nationalratsabgeordneter war, als die schönste, aber auch schwierigste Aufgabe. „Man steht als Bürgermeister tagtäglich in Kontakt mit der Bevölkerung und bekommt hautnah mit, was die Menschen denken“, so Stauber. Das Amt des Gemeindebundpräsidenten sei eine besondere Auszeichnung für ihn gewesen.