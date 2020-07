Bei diesem Steirer hängt der Haussegen gerade

Die Nachfrage ist groß

Heute erfreut sich der aufwändig geschnitzte Haussegen einer Renaissance: „Ich habe sehr viel Nachfrage, könnte täglich welche schnitzen“, so der Weststeirer, der sich für seine Passion aber viel Zeit nimmt. 20 bis 30 Werke schafft er pro Jahr, an einem arbeitet er eine Woche lang, „es muss schon was G’scheites sein, der Stolz der Stube“.