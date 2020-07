Neue Leitung für Krankenhaus

Zum neuen kaufmännischen Direktor wurde Dieter Feitek berufen. Zwar wird der Standort Kittsee bis 2030 durch das neue Krankenhaus in Gols abgelöst, bis dahin wird die Klinik der Grenzgemeinde jedoch „keinesfalls vernachlässigt“, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil versicherte. Das neue Führungsduo ist deshalb auch bereits voll in die Planungen für das Projekt in Gols eingebunden.