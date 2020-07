Williams: „Man drohte mir, mich zu enthaupten“

„Auf Haiti wurde mit gedroht, dass man mich enthauptet. Dabei wollte ich nur helfen“, so der Sänger. Der schreckliche Moment sei in einer zerstörten Straße passiert, erinnerte sich der 46-Jährige weiter. „Ich fragte dann: ,Also soll ich besser in die nächste Straße einbiegen?‘“ Rückblickend sei es einfach „gruselig“ gewesen.