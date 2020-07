ORF verzichtet auf Live-Spiele der Bundesliga

Hoffnung für F1-Fans

Die Formel 1 wird in Österreich hingegen - anders als in Deutschland - ab 2021 wohl weiter im Free-TV zu sehen sein. ORF und Servus TV sollen gemeinsam die Rechte erwerben und sich die Übertragung der Rennen halbe-halbe teilen. Der Große Preis von Österreich in Spielberg soll von beiden ausgestrahlt werden. Bestätigung für den Deal gab es weder vom ORF noch von Servus TV.