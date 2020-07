Mehr als 160 Tote bei Erdrutsch in Myanmar

Reich an Bodenschätzen

Myanmar ist der größte Produzent von grüner Jade der Welt. In den Minen sind vor allem schlecht bezahlte Wanderarbeiter aus China beschäftigt. Immer wieder kommt es in den Jade-Minen zu Erdrutschen mit Todesopfern. Die reichlichen Bodenschätze in dem Gebiet tragen zur Finanzierung des Bürgerkriegs zwischen der Rebellenarmee aus Kachin - dem nördlichsten Bundesstaat des Landes - und dem Militär bei. Abgebaut werden vor allem Jade, Gold und Bernstein.