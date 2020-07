Neues Fach an der Universität steht in der Kritik

Birgit Luxbacher, Biomedizinische Analytikerin und Geschäftsführerin von biomed austria, sieht die Qualität der Biologie-Studiengänge als großes Problem. „Auch der vermeintlich neue Studiengang ’Medizinische Biologie’ hält nicht, was er verspricht. Laut Beschreibung dürfen sich Absolventen auf vielfältige Berufsaussichten inklusive Labor-Arbeiten freuen“, so Luxbacher. Fakt ist, dass die Absolventen nur in der Pharmaindustrie und in der Forschung arbeiten dürfen. „Nur mit dem Fachhochschul-Studium ’Biomedizinische Analytik’ darf man in labor- und funktionsdiagnostischen Bereichen arbeiten“, so Luxbacher.