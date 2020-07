Neuer Kampf gegen den Alkohol-Missbrauch

11,8 Liter Alkohol trinkt der Österreicher im Schnitt pro Jahr, in Europa ist der Wert nur in Litauen noch höher. „Der Weg vom Genuss über die Gewohnheit bis zur Sucht ist kürzer als man glaubt, es wird zu wenig über Risiken gesprochen“, so Landesrätin Juliane Bogner-Strauß bei der Präsentation der Initiative „Weniger Alkohol - Mehr vom Leben“.