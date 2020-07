„Hat sich mit der Sonderverwaltungszone aufgehört“

Die Situation rund um den Coronavirus verschärft sich, Oberösterreich sperrt die Kinderbetreuungseinrichtungen zu und der Ibiza-U-Ausschuss geht weiter - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Doris Vogl vom Center für strategische Analysen. Sie hat krone.tv-Journalistin Damita Pressl erklärt, was es mit dem neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong auf sich hat und warum der Beschluss des Gesetzes solch ein historischer Bruch ist.