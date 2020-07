Weinstein-Opfer sollen 19 Mio. Dollar erhalten

In einem Verfahren gegen Ex-Filmmogul Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe ist eine Entschädigungszahlung an die Opfer von insgesamt knapp 19 Millionen Dollar (16,9 Mio. Euro) vereinbart worden. Nach all den Belästigungen, Drohungen und Diskriminierungen bekämen seine Angestellten nun „endlich etwas Gerechtigkeit“, sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James.