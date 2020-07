Bürgermeister fehlt nach OP bis Herbst

Die Gerüchteküche brodelte in Waidhofen an der Thaya: VP-Bürgermeister Robert Altschach soll zurückgetreten sein. „Ich habe diese Geschichten auch schon gehört, sie stimmen zum Glück aber nicht“, erzählt Stadtpartei-Obmannstellvertreter Thomas Lebersorger. Altschach bleibt weiter im Amt, wird aber voraussichtlich bis Oktober seine Funktion als Bürgermeister, die er seit 2013 innehat, nicht ausüben. Er erholt sich nämlich derzeit von einer Operation infolge einer schweren Erkrankung. „Als Vorsorgemaßnahme steht nun eine Therapie an, und dann eine Reha. Wir wünschen ihm alles Gute“, betont Lebersorger. Altschach wird sich noch diese Woche mit einem Brief an die Bürger wenden.