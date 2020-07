Protest-Brief zu Windrädern

„Wir, die besorgten Bürger der Gemeinden Waldhausen und Sallingberg, sind gegen die Errichtung dieser riesigen Anlagen. Wir sprechen hier von den zweitgrößten Windrädern der Welt, fast so hoch wie der Wiener Donauturm, und das in sechsfacher Ausführung. Es kann nicht sein, dass die Profitgier von Investoren auf Kosten der Bevölkerung geht“, heißt es in der gesalzenen Protestnote von zornigen Waldviertlern, die gestern in das Büro von Landes-Vize Stephan Pernkopf flatterte. Der Windpark in Sallingberg regt nicht nur innerhalb der Gemeindegrenzen auf, auch im nahen Waldhausen stockt den Anrainern der Atem. Ein Gegner erklärt: „Das Ausmaß dieser Windparkanlagen ist für den Menschen, das Ökosystem und unser Landschaftsbild untragbar. Pernkopf als Umweltlandesrat muss hier handeln.“