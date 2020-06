Vandalismus und Diebstahl auf Bauernhof

Der mit einer Mähmaschine und einer Motorsense beladene Viehanhänger wurde am 22. Juni vom Besitzer auf dem Parkplatz des Bauernhofes ordnungsgemäß abgestellt. Am 25. Juni gegen 2.30 Uhr entfernte der unbekannte Täter die Abrollsicherung. Daraufhin rollte der Anhänger über eine Straße bzw. Wiese, stürzte um und blieb an mehreren Bäumen hängen. Am Anhänger entstand dabei Totalschaden.