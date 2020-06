Ein Haus im Park für die Grazer Musikszene

Heimat für heimische Musikszene

Aber immer im Fokus: die heimische Musikszene. Umso passender, dass das heurige Jubiläum nicht nur mit dem alljährlichen Sommerfest am 25. Juli , sondern auch mit einem Konzert von The Base am 1. August gefeiert wird. Auch das nächste Konzert mit der Grazer Supergroup Tiger Family ist in Planung, und Mr. Dero eröffnet am Freitag mit einer Auflegerei den Reigen nach Corona.