Saalbacher vor Hauer bei Marathon in Kroatien

Mountainbike-Routinier Reini Woisetschläger feierte bei seiner Saisonpremiere in Kroatien seine Klasse vor niemand Geringerem als Ex-Rundfahrtsieger Dietmar Hauer. Der 51-jährige Saalbacher war in Rabac in einem starken Profi-Feld als Gesamt-Achter zweitbester Österreicher.