Widerliche Rassismus-Attacke im Schweizer Fußball

Skandal in der Schweizer Super League: Beim Duell zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Zürich (0:4) ist es zu einem rassistischen Zwischenfall gekommen! Opfer der verbalen Attacke, die in einem Amateur-Video zu hören ist, wurde Zürichs Angreifer Aiyegun Tosin. Der Nigerianer hatte sich in St. Gallen als Doppeltorschütze ausgezeichnet - und wurde daraufhin unter anderem als „Scheiss-Mohrenkopf“ verunglimpft ...