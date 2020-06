Ausgeraubte Bank war für Jahre „unüberfallbar“

Eine Serie an Überfällen, Automaten-Raub und Sprengaktionen in den Jahren 2006 und 2007 hatte die Verantwortlichen der Sparkasse OÖ dazu bewogen, die Mitarbeiter aus der Filiale Unionstraße 94 abzuziehen. Ein Überfall war also sinnlos. Doch vor wenigen Jahren kamen – ohne Aufsehen – wieder Angestellte zurück. Und prompt ist die Filiale wieder im Visier von Räubern gelandet. Das Paar – er Kirgise (25), sie Linzerin (23) – wurde aber geschnappt, als die junge Frau mit der Beute im Fahrradanhänger flüchtete.