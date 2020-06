Stefan Stolitzka soll Industrie-Präsident werden

Stolitzka ist seit 1991 Geschäftsführer der Legero Schuhfabrik, 1994 hat er das Unternehmen zu 100 Prozent übernommen. In Österreich beschäftigt Legero United 300 Mitarbeiter, weltweit sind es 1700. In Feldkirchen bei Graz - in umittelbarer Nähe des Flughafens - werden 30 Millionen Euro in die neue Firmenzentrale investiert. Der TU-Graz-Absolvent war von 2008 bis 2016 Vizepräsident der steirischen Industriellenvereinigung.