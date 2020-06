Salzburg und die verrückte Nacht der Rekorde

Jesse Marsch war nach dem Abpfiff in Wien schnell im Bilde: Salzburgs 7:2 in Hütteldorf fühlte sich wie eine späte Revanche für das 0:7-Osterdebakel von 2008 in Salzburg an. „Schade, da waren viele Kicker unseres Teams ja noch nicht auf der Welt“, scherzte der Bullen-Trainer.