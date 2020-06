Blitzeinschlag: Junges Paar bei Tour verletzt

Das Paar aus Spitz (NÖ) war trotz Schlechtwetterwarnung gegen 11 Uhr in den Mahdlgupf Klettersteig in Steinbach/A. eingestiegen. Gegen 13.30 Uhr wurde es von einem heftigen Gewitter mit Starkregen überrascht. In unmittelbarer Nähe der Kletterer schlug ein Blitz ein. Der 25-Jährige gab später an, davon sogar gestreift worden zu sein. Er stürzte in den Klettergurt, seine rechte Körperseite war offenbar auch taub.