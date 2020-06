Heikle Ermittlungen kurz vor Osram-Übernahme

Der steirische Konzern hatte sich im Vorjahr in einer bemerkenswerten Bieterschlacht - und gegen heftige Widerstände - eine Aktienmehrheit an Osram gesichert. Bis 6. Juli muss nun die EU-Kommission über das 4,6 Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot entscheiden. An der Börse in Zürich stürzte die ams-Aktie gestern um 16 Prozent ab.