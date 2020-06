„Krone“ war dabei: Ministerin bei Kurs für Eltern

Stell dir vor, es ist Elternsprechtag in der Schule und keiner geht hin - vielerorts in Österreich nehmen Erziehungsberechtigte mit Migrationshintergrund diese wichtigen Termine, auch wegen Sprachbarrieren, nicht wahr. Integrationsministerin Susanne Raab bietet jetzt Elternkurse an und stellt klar: „Es gibt Mitwirkungspflicht!“