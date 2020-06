500-Euro-Darmwind: Ähnlicher Fall 1990 gestraft

Der 22-jährige Wiener Mitja M. sorgte – wie berichtet – jüngst mit „einem massiven Darmwind“ weltweit für Schlagzeilen. Am 5. Juni wurde er am Bennoplatz in Wien-Josefstadt von der Polizei kontrolliert. Dabei, so die Beamten, furzte er die Uniformierten mit einem „massiven Darmwind“ an, kassierte eine Strafverfügung in der Höhe von 500 Euro. Für den jungen Mann war hingegen einfach der „Bohnensterz der Oma schuld“ ...