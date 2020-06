Wie in CSI: Alte Socken führten zum Geliebten

Lebenslängliche Haft

Doch wasserdicht wurde der Fall erst, als in den Socken schwarze Körperhaare gefunden wurden. DNA-Spezialistinnen gelang es, diese Haare in einem aufwändigen und teuren Verfahren auf 16.569 Positionen zu bestimmen - mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit stammen sie von T. Für Prozessbeobachter waren die Socken in Zusammenschau mit den übrigen Indizien der Grund, warum die Geschworenen den 36-jährigen Schiedsrichter in weniger als einer Stunde zur Höchststrafe verurteilt hatten.