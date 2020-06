Sturm: Nur die „junge Welle“ macht Freude

Der gebürtige Weststeirer Krienzer ist ein echter Eigenbauspieler der Schwarz-Weißen. In der Saison 2010/11 ist der 20-Jährige vom SV Stallhofen in die Sturm-Jugend gewechselt. Beim steirischen Traditionsverein hat er alle Ausbildungsstufen bis hin zu den Sturm-Amateuren absolviert. In der abgebrochenen Regionalliga-Saison 2019/20 zählte Krienzer zu den Top-Drei-Torschützen ligaweit. Insgesamt trug er sich zwölf Mal in die Torjägerliste ein und steuerte zwei Assists zum Erfolg der Hösele-Elf bei. Für die Nachwuchs-Auswahlen des ÖFB trug er 34 Mal das Nationalteam-Trikot. Dabei erzielte der Stürmer zehn Tore.