Wiener Wanderer bei 7-Stunden-Einsatz gerettet

15 Bergretter aus Salzburg und Bayern brachten einen in Not geratenen Wiener (44) am Sonntag in einer sieben Stunden langen Rettungsaktion wieder sicher ins Tal. Der Wanderer war im Steinernen Meer unterwegs. Er stürzte beim Abstieg und kugelte sich die Schulter aus. Ein Bergretter konnte von einem Rettungsheli abgesetzt werden - eine Rettung aus der Luft war aber aufgrund des Wetters nicht möglich.