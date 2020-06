Ein Traumwochenende wartet auf die Steirer

Am Mittwoch ziehen ab Mittag von Nordosten her langsam Wolken auf, die Sonne zeigt sich immer seltener und gegen Abend können in der östlichen Obersteiermark einzelne Regenschauer auftauchen. Meist bleibt es aber trocken. Der Wind lässt nach, die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad. Donnerstag und Freitag bleibt es ähnlich: Immer wieder wechseln Sonnenschein und dichte Wolken mit einigen Regenschauern. Vor allem in der Obersteiermark, im Süden gehen sich auch längere sonnige Phasen aus.