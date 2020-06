Die Innsbrucker Altstadt wird dank Wirte „gerockt“

Schubert rockt unter dem Goldenen Dachl

Am Dienstag, den 16. Juni, konnte auch der anfängliche Regen der Symbiose von Rock, Blues und Jazz, der E-Gitarre von Klaus Schubert und dem Saxofon von Florian Bramböck nichts anhaben. Die beiden Ausnahmemusiker, erweitert durch Andy J. Brunner am Keyboard, Steve Breaker auf der Cajon und Reni Ranz am Bass ließen die Rockherzen der vielen Fans schneller schlagen. Der Sänger Walt Stuefer komplettierte den Genre-Mix mit seiner rockigen wie auch weichen Stimme. Die bisherigen Konzerte im neuen „Music-Corner“ der Innsbrucker Altstadt versprechen auch für die zukünftigen Auftritte jeden Dienstag und Freitagabend Livemusik vom Feinsten.