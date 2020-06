Hartberg: Schopp-Ansage weckt Stürmer auf

Vor dem Bundesliga-Duell in der Meisterrunde auswärts bei Rapid am Sonntag hatte es zuletzt in Hartberg gebrodelt. Coach Markus Schopp nahm seine Mannen nach dem 0:1 im ersten Duell mit Grün-Weiß gehörig in die Pflicht. Team-Goalgetter Dario Tadic fühlt sich nach der Standpauke des Trainers angestachelt. „Diese Worte waren notwendig!“ Hoffentlich sieht man aus Steirer-Sicht am Sonntag eine Reaktion in Form von Toren und was Zählbarem.