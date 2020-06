Bremer Polizei tötet mit Messer bewaffneten Mann

Die Polizei in der deutschen Stadt Bremen hat bei einem Einsatz in einer Wohnhausanlage im Stadtteil Gröpelingen am Donnerstag einen Mann erschossen, der mit einem Messer bewaffnet war. In den sozialen Medien kursiert ein Video des tödlichen Polizeieinsatzes. Darin ist zu sehen, wie zwei Beamte in Uniform und zwei in Zivil den 54-Jährigen wiederholt dazu auffordern, dass Messer wegzulegen. Wenig später setzt ein Beamter Pfefferspray gegen den Mann ein, dieser stürmt daraufhin auf den Beamten zu, dann fallen zwei Schüsse. Der Mann erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen.