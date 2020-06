Hoffmanns Mission mit den „Eisernen“ ist erfüllt

Das ändert nichts an einer außergewöhnlichen Saison – die coronabedingt ohnehin in Erinnerung bleibt. Er hat wie Fischer noch ein Jahr Vertrag. „Wir legen unsere Planungen mit einem Meisterschaftsstart am 11. September an. Nur: Fix ist nix! Wir wissen auch nicht, ob wir ein Trainingslager, wie im Vorjahr in Oberösterreich, machen können.“ Fix ist nur: Im Juli kann der 47-Jährige zu Hause bei der Familie in Henndorf entspannen.