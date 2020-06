LR Tilg wegen Postenbesetzungen im Visier

Landtagsanfrage an Tilg

Die Klubobfrau forderte ein Informationsrecht des Landtages, was die Postenbesetzungen in landesnahen Betrieben betrifft. „Der Landtag muss ein Recht haben, über die Besetzungen Informationen zu erhalten“. Außerdem will sie kommende Woche eine Landtagsanfrage an Tilg einbringen.