16 Verdachtsfälle wegen Betrug bei Kurzarbeit

Zu einzelnen Fällen sagt die Finanzpolizei natürlich nichts. Aber Insider, zum Beispiel in Foren von Personalverrechnern, beschreiben das „Geschäftsmodell“ so: „Das sind Fälle, wo die Mitarbeiter alle auf Kurzarbeit angemeldet werden, aber ihnen gleich von Anfang an gesagt wird, bitte, ihr arbeitet normal weiter und die Gutstunden, die verrechnen wir dann eben ein anderes Mal.“