Sekundenschlaf auf A2: Vier Menschen verletzt

Laut Aussagen ihrer drei slowenischen Mitfahrer (eine Frau und zwei Männer) dürfte die 43-jährige Rumänin kurz eingenickt sein und in der Folge die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Die in Wien lebende Frau touchierte mit dem Wagen die Leitschiene, das Auto wurde zurückgeschleudert und prallte gegen einen am ersten Fahrstreifen fahrenden Pkw, gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Weiz.