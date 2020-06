57-Jähriger stürzte in Tirol vier Meter von Leiter

Weil seine Aluminiumleiter zusammenbrach, ist ein 57-jähriger Mann am Samstag in Maurach (Bez. Schwaz in Tirol) beim Schneiden von Baumästen vor seinem Garten aus rund vier Meter Höhe abgestürzt. Er schlug auf einer asphaltierten Gemeindestraße auf und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.