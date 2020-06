Brennnesseln: Ein Steirer ist ihr größter Fan

„Die Brennnessel hat mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte und beachtlich viele Mineralien wie Eisen, Kalium und Magnesium. Sie wirkt auf natürliche Weise entwässernd, entschlackt, regt den Stoffwechsel an, reinigt das Blut“, so Wuthe. „Früher galt sie als ,Arme-Leute-Schatz’, war unentbehrlich für den Alltag. Zum Beispiel wurden Butter, Fische oder auch Fleisch in den Blättern eingewickelt, um diese frisch zu halten. Man gab sogar in die frisch gemolkene Milch eine Handvoll Blätter, weil die Nessel Bakterienwachstum hemmt.“