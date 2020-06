Spanien: Viele Diskussionen - Fangesänge nur im TV

Für Aufregung sorgte auch Liga-Boss Javier Tebas, der vorschlug, „überall dort, wo es möglich ist, Menschen in den Stadien zu haben“. Da legte aber die Politik sofort ein Veto ein: „Es kann in dieser Frage nur eine allgemeine und einheitliche Antwort geben“, so Regierungschef Pedro Sanchez. Auch der Verband sieht die Integrität des Wettbewerbs in Gefahr, wenn nur einige Klubs Heimvorteil mit Fans hätten.