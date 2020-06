Arbeiter trennte sich beim Holzspalten Daumen ab

Gegen 10.45 Uhr kam es am Mittwoch bei einer Firma in Söll zu dem folgenschweren Arbeitsunfall. „Der Mann begab sich noch selbstständig ins Firmengebäude. Dort wurde dann die Rettungskette in Gang gesetzt“, heißt es seitens der Polizei. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der 54-Jährige mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.