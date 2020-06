Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Oberwölz

Am Mittwochnachmittag passierte auf der Glattjochstraße (B 75) im Gemeindegebiet von Oberwölz ein schwerer Verkehrsunfall: Aus bisher noch ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge - eines landete dabei sogar am Dach liegend im Straßengraben. Die beiden Fahrzeuglenker waren in ihren Autos eingekeilt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.