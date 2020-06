Ein freistehender Kran hebt Geräte 100 Meter hoch

„Wir treiben täglich den Tunnel voran“, sagt Martin Pöcheim, Asfinag-Baugruppenleiter im Großraum Linz. Seit Anfang Mai wird auf Linzer Seite einmal pro Tag gesprengt, das macht die Röhre jedes mal eineinhalb Meter tiefer. Insgesamt ist man schon 30 Meter in den Freinberg vorgedrungen. Im Tunnel wird die Anschlussstelle an die Hängebrücke verlaufen. Was heißt: „Man wird direkt im Tunnel auf die Brücke auffahren können“, so Pöcheim.