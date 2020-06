Großbrand in Zementwerk in Mannersdorf

Auch abseits der zahlreichen Unwetter-Einsätze hatten die Feuerwehren in Niederösterreich am Sonntag einiges zu tun. So gab es auch Großalarm für die Feuerwehr in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha). Eine Lagerhalle eines Zementwerks stand in den Abendstunden in Vollbrand. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich gingen zahlreiche Notrufe ein.