Heizöl durch flüssige neue Brennstoffe ersetzen

„Die Ölheizung liefert seit Jahrzehnten verlässlich Wärme für Zigtausende Haushalte in Tirol. Allein schon wegen des exorbitant hohen Aufwandes und den damit verbunden Kosten, die sich viele trotz Förderungen nicht leisten können, wäre es widersinnig, dieses bewährte Heizungssystem grundsätzlich in Frage zu stellen“, betont Gutmann. Vielmehr müsse es das Ziel sein, fossiles Heizöl durch flüssige Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen zu ersetzen, sagt der Branchenvertreter. Er verweist darauf, dass die Mineralölwirtschaft bereits mit Hochdruck erfolgreich an der Entwicklung eines klimaneutralen, flüssigen Brennstoffes aus erneuerbaren Quellen arbeite.