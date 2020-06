„Strommast-Drama“: Gutachten belastet Stadtwerke

Zum Gutachter in dieser traurigen Causa wurde der Wattener Zimmermeister Siegfried Gratl bestellt, der schreibt: „Es wurden die Überprüfungsmaßnahmen für die Standfestigkeit von salzimprägnierten Masten im Grundsatz nicht richtig umgesetzt.“ Konkret sei die nicht erfolgte Prüfung zum Zeitpunkt der Arbeitsausführung nicht an die Mitarbeiter übermittelt worden, auch ein Gefahrenhinweis an Ort und Stelle am Unglückstag sei nicht erfolgt. Beim Prozessauftakt im September zeigten sich alle Beteiligten betroffen. Angeklagt sind der Stadtwerke-Betriebsleiter und zwei Geschäftsführer, die sich nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz rechtfertigen müssen. Konkret geht es dabei um den Verdacht der fahrlässigen Tötung.