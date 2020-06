Bayerns Davies will PSG-Star nach München locken

Die 19-jährige Fußballerin steht derzeit bei Topklub Paris Saint-Germain unter Vertrag. Ihr gleichaltriger Freund würde sie aber lieber in München kicken sehen. „Oh ja, das wäre natürlich ein Traum. Ich muss mal Karl-Heinz Rummenigge fragen, ob das geht“, sagt Davies lachend gegenüber dem Bayern-Mitgliedermagazin „51“. „In meinen Augen wäre das eine sehr gute Idee. Aber sie ist sehr glücklich in Paris, das passt also auch.“