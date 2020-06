Autoüberschlag fordert zwei Verletzte in Tirol

Der 33-jährige Österreicher war gegen 20 Uhr auf der B189 von Wildermieming in Richtung Mieming unterwegs, als es zum folgenschweren Unfall kam. „Kurz nach dem Ortsschild beschleunigte er den Pkw, wobei das Heck auf der regennassen Fahrbahn ausbrach und sich der Pkw um die eigenen Achse drehte. In der Folge geriet der Wagen von der Straße ab auf die angrenzende Böschung, wo er sich zweimal überschlagen hat. Letztlich kam das Auto auf der Fahrbahn am Dach zu liegen“, heißt es vonseiten der Polizei.