„Anna kann jetzt auch endlich einmal frei sein!“

Eine Woche mit Anna

Umso mehr „Gehör“ findet dieser Tage das gemeinsame Projekt von Anna und Manuel in Rohrmoos. Das ARX Hotel, seit Kurzem wieder geöffnet, wird in dritter Generation von der Familie geführt. Im Herbst wird Ex-Skistar Anna dort in ihr neues Leben eintauchen. „Wir erstellen gerade ein Package für Gäste, das Bewegung und Ernährung beinhaltet. Es wird eine Woche dauern und Anna kann ihr Wissen aus vielen Jahren Profikarriere einbringen.“