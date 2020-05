Quad-Reparatur: Stichflamme verletzt zwei Frauen

Ein in Brand geratenes Quad hat am Samstagnachmittag mehr als 100 Einsatzkräfte im Bezirk Graz-Umgebung beschäftigt. Zwei Frauen im Alter von 48 und 54 Jahren wurden laut Landespolizeidirektion Steiermark verletzt und ins LKH Graz eingeliefert. Bei Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug der 48-Jährigen dürften Benzindämpfe freigesetzt worden sein, die sich dann wohl beim Starten entzündeten.