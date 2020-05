Formel 1 in Spielberg: Steirisches Lebenszeichen

Auch Christoph Ammann, der seit 1987 als Kartenanbieter und Chef der CAM-Security im F1-Zirkus mitmischt, jubelt: „Gratulation an Didi Mateschitz und Helmut Marko, die mit ganzer Kraft hinter dem Projekt gestanden sind. Gott sei Dank gibt’s jetzt doch einen Start, der zeigt, dass die Formel 1 lebt!“ Der Knittelfelder hofft, dass die österreichischen Geisterrennen Nachahmer finden und eine Mini-WM mit Ungarn, Silverstone, Barcelona, Monza und eventuell Hockenheim stattfinden kann. „Zuseher wird’s in Europa aber keine geben. Vielleicht in Bahrain und Abu Dhabi.“