Wasserretter machen sich für Sommersaison bereit

Aufgrund von Corona gab es am Jahresbeginn heuer zwar weniger Einsätze, doch diesen Sommer werden mehr erwartet. Haben Freibäder beschränkte Zugänge, wird die Verlockung durch Wildbaden an gefährlichen Stellen nämlich steigen. In der heurigen Sommersaison waren die Wasserretter das erste Mal beim Sturmtief „Gudrun’’ mit seinen knapp 100 km/h im Einsatz. “Wir haben alle gewarnt und geschaut, dass jeder rechtzeitig an Land kommt’’, erzählt Michael Pacher, Bezirkseinsatzleiter Flachgau Ost. „In Schwarzindien war dann noch ein Surfer im ärgsten Sturm in Seenot.’’