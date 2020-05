Hotels sperren auf und hoffen auf treue Gäste!

In der Hochsteiermark öffnet ein großer Teil der Beherberger, der Rest folgt im Juni oder lässt es sich noch offen. In der Süd- und Weststeiermark sperren etwa 95 Prozent auf, dasselbe gilt im Gesäuse. In Schladming startet der Großteil, der kleine Rest wartet meist auf den 15. Juni, wenn die Grenzen etwa zu Deutschland aufgehen sollen.